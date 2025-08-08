Erenköy Şehitliği’nde sabah saat 10.00’da başlayan törende, direnişin kahramanları ve şehit düşenler anıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’nün yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer, şehit yakınları, KKTC, Kerkük, Gürcistan ve Filistin’den gelen izciler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü Şehitlik Özel Defteri’ni imzaladı.

Törende Cumhurbaşkanı Tatar, Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Anma programı şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve dua okunmasıyla tamamlandı.

Erenköy Direnişi’nin yıl dönümü için sabahın erken saatlerinde minibüslerle Erenköy’e giden çok sayıda ziyaretçi, gün boyu süren etkinliklere katıldı. Programda, direniş ve silah sevkiyatını konu alan canlandırmaların yanı sıra müze ziyareti, çeşitli aktiviteler ve ikramlar yer aldı.

- Şehitlik Özel Defteri imzalandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehitlik Özel Defteri’nde şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Şehitlerimiz; Vatan bildiğimiz bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ortaya koyduğunuz cesaret, üstün irade ve büyük fedakarlıkla gerçekleştirdiğiniz Erenköy Direnişi’nin 61'inci yıl dönümünde bugün, bir kez daha manevi huzurunuzda saygı ve minnet duygularımızla eğiliyoruz. Siz aziz şehitlerimiz sayesinde Kibris Türk halkının mücadele tarihinde Çanakkale Destanı’na eş bir şekildeyer bulan Erenköy Direnişi ile canlarınız pahasına Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile olan yeğaneirtibat bölgesi muhafaza edilmiş ve halkımızın kutsal direnişinde destansı bir zafer elde edilmiştir.

Kıbrıs Türk halkı bugün öz vatanında, kendi devletinin çatısı altında hür ve güven içinde sizin unutulmazmücadeleniz ve fedakarlıklarınız sonucunda yaşamaya devam ediyor. Aziz şehitlerimiz rahat uyuyun. Bize emanet ettiginiz ulusal değerler, maneviyat, ilham ve güçle Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yere ulaşması için azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz; sizi asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Manevi huzurunuzda bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

- Kılınç

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç da Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz; Kıbrıs Türkü’nün şanlı direniş mücadelesinin doruğa ulaştığı Erenköy'de, manevi huzurunuzda bulunmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Kıbrıs Türk'ünün haklı mücadelesini engellemek maksadıyla, Anavatan'a açılan tek kapıyı kapatmak isteyen düşmana karşı sizler, emsalsiz bir direniş göstererek, gözünüzü kırpmadan hayatınızı feda ettiniz.Erenköy'deki bu anıt sadece bir hatırlatma değil, aynı zamanda milletimizin direncinin, birliğinin ve kardeşliğinin simgesidir. Sizlerin anıları bizlere her zaman yol gösterecek, her zorlugu birlikte aşmamız gerektiğini hatırlatacaktır.

Milli benliğini bilmeyen milletlerin başka milletlerin sömürgesi olacağı bilinciyle; söz veriyoruz ki dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de yüce Türk Milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının istiklali ve bekası için, haysiyeti ve şerefiyle yanında olacaktır. Bu duygularla, vatanın bölünmez bütünlüğünü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, değerli şehit aileleri ile gazilerimizi şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”



- Görgülü

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ise; Şehitlik Özel Defteri’nde şu ifadelere yer verdi:

“Erenköy kahramanları, Aziz Şehitlerimiz; Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin mihenk taşı olan Şanlı Erenköy Direnişi'nin 61'inci yıl dönümünde bir kez daha manevi huzurlarınızda bulunmaktayız. Rumların ENOSİS emellerini gerçekleştirmek üzere, Kıbrıs Türk halkını yok etmek maksadıyla başlattıkları hain saldırılara karşı, sizlerin kahramanca mücadele edip, uğrunda canlarınızı feda ettiğiniz bu kutsal direniş, tüm Kıbrıs Türkü'ne varoluş mücadelesi için güç ve ilham kaynağı olmuştur. Ortaya koyduğunuz şanlı direniş sonrasında, Anavatanımız Türkiye'nin gerçekleştirdiği kutlu Barış Harekâtı’na kadar geçen zorlu sürede, halkımız sizden aldığı güç, ilham ve cesaretle varoluş mücadelesini azimle sürdürebilmiştir. Aziz şehitlerimiz; yattığınız bu kutsal vatan topraklarında rahat uyuyunuz. Gösterdiğiniz en yüce fedakarlık sayesinde, bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı altında, huzur ve güven içinde, hür olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Sizlerin canlarınızı ortaya koyarak bizlere miras bıraktığınız bu direniş destanını bizden sonraki nesillere aktararak ilelebet yaşatacağız. Sizleri rahmet ve minetle anıyor, manevi huzurlarınızda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”



