Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) sanayi sektörünün mevcut durumunu değerlendirmek ve geleceğe yönelik yol haritası oluşturmak amacıyla başlattığı bölgesel sektör toplantılarının ikincisi Lefkoşa’da Concorde Tower Hotel’de gerçekleştirildi.

Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinden sanayicilerin katıldığı etkinlikte üretimden ihracata, enerji maliyetlerinden, finansmana erişime, istihdamdan rekabet gücüne kadar sektörün temel sorunları ele alındı.

-Kamacıoğlu

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada “İstediğimiz oranda olmasa da tüm olumsuzluklara rağmen bu beş yıllık dönemde en fazla hak alan sivil toplum örgütü olduk” diyerek, sorunları sert kavgalarla değil diyalog yoluyla çözmeyi tercih ettiklerini vurguladı.

Kamacıoğlu, yalnızca sanayicilerin yer alacağı yeni organize sanayi bölgeleri kurmak için çalıştıklarını, söyleyen Kamacıoğlu, “Yüzde 17 oranında sanayicinin bulunduğu bir bölgede ne kadar hak sahibi olabiliriz ki? Sanayicinin adıyla anılan bu bölgeler bizim değil. Organize Sanayi bölgeleri, geçmişte yapılan hatalar nedeniyle bugün içinden çıkılamaz bir sorun olarak karşımızda duruyor” dedi.

Kamacıoğlu, ayrıca SAN-HO Projesi ile güneş enerjisi santrali kurma hedefinden vazgeçmediklerini ve projeyi hayata geçirmekte kararlı olduklarını belirtti.

Devlet yöneticilerinden yeni sanayi bölgesi taleplerine cevap alamadıklarını, bu nedene kendi sanayi bölgelerini kurmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Kamacıoğlu, “Yalnızca sanayicilerin, KTSO üyelerinin yer alacağı sanayi bölgelerini kendimiz yapacağız. Bu konuyla ilgili Lefkoşa’da ve Gazimağusa’da arazi bakıyoruz. Bazı araziler tespit ettik, bunlar için gerekli makamlardan uygunluğu konusunda incelemelerimiz sürüyor. OSB Yasası bize özerk bir organize sanayi bölgesi kurma yetkisi veriyor” diye konuştu.

-“Siyasi partilere vermek için hükümet programı hazırladık”

Üyelerin yönlendirmesiyle bir yol haritası çıkaracaklarını, bir tür ‘hükümet programı’ hazırladıklarını ve bunu kendilerini ziyaret eden tüm siyasi partilere vereceklerini ifade eden Kamacıoğlu, " İktidara kim gelecek olursa olsun bizim isteklerimiz o çalışmanın içinde yer alacak” diye konuştu.

Kamacıoğlu, bir sanayi müzesi yapma hedefi olduğunu da söyledi.

-Sanayicilerin sorunları…

Sanayiciler ise toplantıda enerji maliyetleri, krediye erişim, teşviklerin yetersizliği, ithal ürünlerin yarattığı haksız rekabet ve sanayi bölgelerindeki yetki karmaşası gibi sorunları dile getirdi.

Toplantıda, özellikle elektrik teşvikinin güncellenmesi, faiz destekli kredi imkânlarının sağlanması ve yerli üretimin korunması yönünde çağrılar öne çıkarken, bazı sanayiciler, ithal unlu mamullerin piyasayı olumsuz etkilediğini, bu nedenle yerli üreticilerin rekabet gücünün zayıfladığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca sanayi bölgelerinde boş bırakılan veya işyeri kurulamayıp yarım inşaat olarak bırakılan arazilerin ihtiyaç sahibi sanayicilere devredilmesi gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yasası’nın daha etkin hale getirilmesi, navlun ve fuar desteklerinin zamanında ödenmesi, yatırım teşviklerinin orta ölçekli işletmeleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini de dile getirdi.