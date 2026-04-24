KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklamasında, güvenlik gerekçesiyle uygulandığı ifade edilen giriş yasaklarına tepki göstererek, “Düşünen, konuşan, eleştiren insanların güvenlik tehlikesi olarak görülmesi kabul edilemezdir.” dedi.

Maviş, bu tür uygulamalardan etkilenen vatandaşların yanında olduklarını, temel hak ve özgürlüklere yapılan müdahalelerin karşısında durduklarını kaydetti.

Hükümet ile Cumhurbaşkanlığına çağrı yapan Maviş, bu uygulamaların sona ermesi için somut adım atılmasını talep etti.