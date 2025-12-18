Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere yönelik düzenlediği etkinlikte konuşan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar, bazı istatistik bilgilerini paylaştı; ülkede sanayi alanında yaratılan istihdamın yüzde 10 civarında olduğunu ve bu orana sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Benzer ülkelerde bu rakamın yüzde 20 olduğunu işaret eden Tekakpınar, bu sayıyı artırmak için daha fazla uğraş verilmesinin önemini işaret etti.

Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinde lojistik sektörlerin tamamen durduğunu hatırlatan Tekakpınar, yapılan çalışmalar sonucunda bir buçuk ay ülkeye hiçbir uçak, gemi gelmese de ülkenin gıda ihtiyaçlarının, su ihtiyaçlarının yerli üretimle karşılanabileceği bilgisine ulaştıklarını, bunun da yerli üretimin, yerli sanayinin gücünü gösterdiğini söyledi.

Tekakpınar, yerli ürünün daha fazla tercih edilmesi gerektiğini de vurgulayarak, “Bu hem kültürümüze sahip çıkmayı hem de ekonomimizin gelişmesini sağlar.” dedi.

Sanayi alanının gelişen bir sektör olduğunu da ifade eden Tekakpınar, “Bu sektörde ciddi anlamda insan kaynağına ihtiyaç vardır. Yapacağınız tercihlerde de sanayi sektörüne yönelik eğitimleri, üniversiteleri seçebilirsiniz.” tavsiyesinde bulundu.