Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere yönelik düzenlediği etkinlikte konuşan KTSO Yönetim Kurulu Danışmanı Belgin Özoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Her fabrika bir kaledir" sözünü anımsattı. Özoğul, bu ifadenin ekonomik bağımsızlığı, özgürlüğü, istihdamı, bir ülkenin refah içinde güçlü olmasını anlattığını kaydetti.

Özoğul, Sanayi Odası’nın 22 alt sektörde faaliyet gösterdiğini de kaydederek, sektörler hakkında da bilgi verdi.

Ülke genelindeki 22 alt sektörde toplam 10 bini aşkın makine yatırımları olduğunu kaydeden Özoğul, KKTC ekonomisine 15 binden fazla istihdam sağladıklarının da altını çizdi.

Özoğul konuşmasının sonunda gençlere üretim sektörü ile ilgilenmeleri tavsiyesinde de bulunarak, “İnşallah önümüzdeki yıllarda içlerinizden bir üretici, Odamıza üye olarak, sanayici olarak gelir.” temennisinde bulundu.