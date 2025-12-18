Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere yönelik düzenlediği etkinlikte konuşan KTSO Belgelendirme Birimi Müdürü Kemal Öztürk, KTSO ülkenin yerel üretimine sahip çıkan en büyük organ olduğunu kaydederek, Oda’nın ülke ile özdeşleşen ürünlere sahip çıktığını ve onları tescille koruduğunu aktardı.

Belgelendirme süreci hakkında bilgi veren Öztürk, tescilin bir coğrafi işaret, işaretin ise bir ürünü gösteren yer adı olduğunu ve bugün dünyada coğrafi işaretin gıda güvenliğinin temelini teşkil ettiğini belirtti.

Öztürk, sadece Avrupa Birliği'nde değişik ülkelerden 3950 ürünün coğrafi işaret aldığını, Türkiye’nin de 44 ürününü coğrafi işaret olarak tescil ettirdiğini belirterek, kendilerinin de tescil faaliyetlerini hızlandırdıklarını kaydetti. Özellikle hellimin tescil edilme süreci hakkında bilgi veren Öztürk, Rumların hellimi Avrupa Birliği'nde tek yanlı olarak tescil etmesini engellediklerini belirtti.