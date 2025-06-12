Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) temsilcileri, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Ulusal Girişimciler Organizasyonu (İşverenler Konfederasyonu) yöneticileriyle bir araya geldi.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Türk Ticaret Fuarı (Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu) için Bakü’de bulunan oda temsilcileri Azerbaycan Ulusal Girişimciler Organizasyonu yetkilileriyle görüşmesinde Kuzey Kıbrıs sanayisi, ihraç ürünleri ve oda çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan Ulusal Girişimciler Organizasyonu’nun yetkilileri de kendi çalışmaları hakkında KTSO heyetini bilgilendirdi. İki örgüt temsilcilerinin ilişkileri geliştirmek ve işbirliği yapmak için yeniden bir araya geleceği belirtildi.