Süper Lige geri dönenen Yeniboğaziçi hem iç transferde hem de dış transferde çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda olan play-off şampiyonluğunda önemli katkıları olan kaleci Emre Nalbant için kulübü Gençlik Gücü ile Yeniboğaziçi yönetiminin yapmış olduğu görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Konuyla ilgili Yeniboğaziçi Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Emre Nalbant Yeniden Aramızda.

Kazandığımız Play Off Şampiyonluğunda Hem sportif başarısı, hemde karakteri ile büyük katkı koyan Kaleci Emre Nalbant için Gençlik Gücü Kulübü ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve 2025/26 futbol sezonu için anlaşmaya varıldı.

Hem kendisine hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.”