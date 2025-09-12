Meteoroloji Dairesi, Salı günü yer yer yağmur beklendiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 13 – 19 Eylül tarihleri arasında bölge, genellikle sıcak ve nispeten nemli, salı günü ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bölgede hava, yarın açık ve az bulutlu, Pazar ve pazartesi parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, Salı az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38 derece, salı günü iç kesimler ve periyot süresince sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette Salı günü yer yer kuvvetli olarak esecek.