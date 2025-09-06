Adrian Lloyd-Penny, bir telefon görüşmesi sırasında çalışma arkadaşları Lyndon Tyler ve Dave Boddison'ı “kafalarının üstüne düşecek şekilde pencereden atacağını” söyledi.

İş mahkemesinde, sürücünün, bu yorumu ikilinin bir hata yaptığını düşündüğünde otizmi “alevlendiği” için yaptığı ortaya çıktı. Duruşmada, o günün ilerleyen saatlerinde meslektaşlarından özür dilediği ve onların da Lloyd-Penny “açıkça şaka yaptığı” için “alınmadıkları” belirtildi.

İŞTEN ÇIKARMA ORANTISIZ BULUNDU

Buna rağmen, yöneticiler yorumlarını “son derece uygunsuz” buldukları için Lloyd-Penny bir toplantıya çağrıldı ve işten çıkardı.

Sürücü, otizmi nedeniyle bilgileri işlemekte zorluk çektiği ve “kriz geçirme” olasılığının daha yüksek olduğu için AA'yı engellilik ayrımcılığı nedeniyle dava etti ve 1 milyon 331 bin 168 TL (24.111 sterlin) tazminat kazandı.

‘ŞAKA YAPTIĞI BELLİYDİ’

Watford'da görülen duruşmada, işverenin bu tür sözlere karşı “önlem almasının” doğru olduğu, ancak Lloyd-Penny'nin işten çıkarılmasının orantısız olduğu hükmü verildi.

Lloyd-Penny, Mart 2023'te AA'ya katıldıktan sonra Londra'nın kuzeyindeki Enfield Deposu'nda çalışmaya başladı ve araç kurtarma devriyesinin bir parçası oldu.