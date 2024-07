Sağlıkta memnuniyetsizlik hakim

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin Haziran 2024 döneminde yapılan ankete göre, sağlık sistemi içerisinde en fazla memnun olunan doktorlar, ambulans hizmetleri, laboratuar tetkikleri yer alırken, en az memnun olunanlar arasında ise hastanelerin fiziki koşulları, genel tıbbi hizmetleri ve hastane otelcilik koşulları yer aldı

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Haziran 2024 döneminde yaptığı ankete göre, sağlık sisteminde genel bir memnuniyetsizlik hakim. Ankete katılan 500 kişi arasında, sağlık sisteminin en memnun olunan unsurlarından bile her 10 kişiden sadece üçü memnuniyetini belirtirken, genel sağlık hizmetlerinden memnun olanların oranı her 10 kişiden sadece biri olarak kaydedildi.

Anket sonuçlarına göre, sağlık sistemi içerisinde en fazla memnun olunan unsurlar doktorlar, ambulans hizmetleri ve laboratuvar tetkikleri olarak öne çıkarken, en az memnun olunanlar arasında ise hastanelerin fiziki koşulları, genel tıbbi hizmetler ve hastane otelcilik koşulları bulunuyor.



Anket sonuçları şöyle:



Yeterli ilaç temini konusunda memnuniyet belirtenlerin oranı sadece yüzde 13.43 oldu. Bu oran Ekim 2016’da yüzde 14.11 idi. Görülmektedir ki Ekim 2016’da zaten memnun olunmayan ilaç temini konusunda bugüne kadar bir atım atılmamış, memnun olmayanların oranı ayni şekilde devam etmiştir.



Hastanelerin fiziki koşullarından memnun olduğunu belirtenlerin oranı ise daha da düşük: yüzde 9.82% Bu oran Ekim 2016’da da benzer bir şekilde yüzde 8.64 idi.



Hemşire davranışları ve bakımından memnuniyet oranı sadece yüzde 20.04’tür. Bu oran Ekim 2016’da yüzde 21.64 olup az da olsa bir düşüş gösterdi.



Hastane otelcilik koşullarından memnuniyet oranı ise yıllar içerisinde büyük bir düşüş gösterdi ve Ekim 2016’da yüzde 17.92 iken bu dönemde yüzde 12.23’e geriledi.



Doktorlardan memnuniyet de Ekim 2016’dan bu yana düşüş gösterdi ve yüzde 38.2’den 20.06’ya geriledi.



Labaratuar tetkiklerinden memnuniyette de benzer bir gerileme gözlemlendi ve yüzde 22.68’den yüzde 24.05’e düştü

Genel olarak alınan tıbbi hizmetlerden memnuniyet de yüzde 20.33’ten yüzde 11.03’e geriledi. Bu da aslında her 10 kişiden sadece birinin alınan tıbbi hizmetten memnun olduğunu gösterdi.



Ambulans hizmetlerinden memnuniyetteki düşüş daha da büyük oldu ve yüzde 46.73’ten yüzde 28.46’ya geriledi.



Acil hizmetlerinden memnuniyet de yüzde 33.54’ten gerileyerek yüzde 14.63 oldu.



Buna göre sağlık sistemi içerisinde en çok memnun olunan başlıklar:

Doktorlar: Yüzde 30.06



Ambulans hizmetleri: Yüzde 28.46



Laboratuvar tetkikleri: Yüzde 24.05 olurken,



En az memnun olunan başlıklar ise:



Hastanelerin fiziki koşulları: Yüzde 9.82



Genel tıbbi hizmetler: Yüzde 11.03



Hastane otelcilik koşulları: Yüzde 12.23% oldu.