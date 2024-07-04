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Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 2 bin euro değerinde Patient’s Lift bağışlandı

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 2 bin euro değerinde Patient’s Lift bağışlandı.

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 2 bin euro değerinde Patient’s Lift bağışlandı
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail yazılı açıklamasında, duyarlı yardımsever Ahmet Sanver’in Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne yatalak olan kanser hastaları için kolaylık sağlayacak ve aileye daha rahat hizmet olanağı verecek 2 bin euro değerinde Patient’s Lift bağışladığını kaydetti.

Hasta yakınlarının çok büyük sıkıntılar yaşadığı yatalak hastanın banyo ve yatakta çevirme, tutunup yürütme işlemlerini daha rahat yapmalarına yardımcı olacak hasta vincinin alınmasının Dernek, hasta ve hasta yakınları tarafından çok büyük bir memnuniyetle karşılandığını dile getiren Kocaismail, Ahmet Sanver’in yıllardır Kurban Bayramları ve Derneğin özel günlerinde her zaman cihaz bağışları, elektrikli karyola, oksijen sistemleri gibi ihtiyaçlara destek verdiğini belirtti. 

Kocaismail, Ahmet Sanver’in Derneğe bir telefon kadar uzak olduğunu ve her zaman arandığında Derneğin taleplerine hep duyarlılık gösterdiğini vurgulayarak, Sanver Ailesine Dernek’ten hizmet alan her bir kanser hastası adına yürekten teşekkür etti.
 
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