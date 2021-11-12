“Hayattayken bağışçı olun”

15 Temmuz 2015'ten bugüne ülkede 49 böbrek nakli yapıldı. Nakil olan en genç hasta 10, en yaşlı hasta ise 69 yaşında

Organ nakli (transplantasyon) olan hastalar, transplantasyonun ardından hayat kalitelerinin arttığına dikkati çekerek, insanları hayattayken bağışçı olarak başka bir insanın yaşam şansı yaratmaya çağırıyor.KKTC’de Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası'nın yürürlüğe girdiği 2014 yılından bugüne kadar 753 kişi organ ve doku bağışı yapmak için başvurdu. 2015’ten bu yana toplam 49 böbrek, 3 de kalp nakli yapıldı.3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası’nın hemen ardından Nefroloji Uzmanı Dr. Simge Bardak, Organ Nakil Koordinatörü hemşire Meral Yükseliş, böbrek nakli olan hastalar Turan Kemaloğulları ile Mehmet Ergören, kalp nakli olan hasta Ruhi Ünal ve böbrek nakli olmayı bekleyen hasta İhsan Gürel, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuştu.Organ Nakil Koordinatörü Meral Yükseliş, 15 Temmuz 2015'ten bugüne ülkede 49 böbrek nakli yapıldığını söyledi. Nakil olan en genç hastanın ise 10, en yaşlı hastanın ise 69 yaşında olduğunu aktaran Yükseliş, 3 kişiye ise kalp nakli yapıldığını belirtti.Organ bağışının önemine vurgu yapan Yükseliş, bazen dini duyguların öne geçtiğini anlattı. Yükseliş, bazı ailelerinin yakınlarını bütün olarak defnetmezlerse Allah’a hesap verecekleri düşüncesindeyken, bazı ailelerin ise bağışçı olarak Allah’ın huzurunda gönül rahatlığı yaşayacakları düşüncesi taşıdığını söyledi.Şu anda Sağlık Bakanlığı Müsteşarı görevini yürüten Dr. Deren Oygar’a da teşekkür eden Yükseliş, “Deren Hanım diyaliz hastaları için büyük şans… Desteğini hiç eksik etmedi” dedi.Nefroloji Uzmanı Dr. Simge Bardak ise, ülkede hemodiyalize giren 209 hasta ve periton diyalizi programında olan 28 hasta bulunduğu bilgisini vererek, 200’ü aşkın hastanın böbrek nakli için beklediğini kaydetti.Transplantasyonun hastaların hayat kalitesini artıran bir yöntem olduğuna vurgu yapan Bardak, operasyon sonrasında hastaların vücudun organı kabul etmesini kolaylaştırmaya yönelik ilaçlar aldığını aktardı.4 yıl önce böbrek nakli olan Turan Kemaloğulları, zaman zaman farkında olmadan böbreğinin olduğu yeri sevdiğini anlatarak, nakil sonrası yaşadığı duygusal bağı ifade ediyor2013 yılının Şubat ayından beridir böbrek sıkıntısı yaşayan 58 yaşındaki Turan Kemaloğulları, 24 Eylül 2017’de, 54 yaşındayken böbrek nakli oluyor.2013 yılında yaptığı tahlillerde değerleri yüksek çıkan Kemaloğulları’na böbrek nakli, hemodiyaliz veya periton diyalizi seçenekleri sunuluyor.Periton diyalizi tercih eden Kemaloğulları’nın tercih sebebi ise periton diyalizin evde uygulanması ve hastaneye bağlı kalınmaması.Yaklaşık 4 yıl periton diyalizi uygulayan Turan Kemaloğulları, vefat eden Aysan Kaya isimli kişinin böbreği ile sağlığına kavuşuyor. Aysan Kaya’yı rahmetle anan ve merhumun ailesine teşekkür eden Kemaloğulları, zaman zaman farkında olmadan böbreğinin olduğu yeri sevdiğini anlatarak, nakil sonrası yaşadığı duygusal bağı da ifade ediyor.Kemaloğulları, böbrek nakli olan bir kişinin beslenmesine dikkat etmesi ve yürüyüş yapması gerektiği konusunda da tavsiyeler veriyor.2016 yılının Haziran ayında doktor tavsiyesi üzerine yaptırdığı tahlillerde değerleri çok yüksek çıkan Mehmet Ergören, böbrek yetmezliği yaşadığını öğreniyor.Üç yıl diyet yaparak süreci geçiren 68 yaşındaki Mehmet Ergören, 2019 yılı başlarında kreatinin değerlerinin 7 seviyelerine yükselmesiyle hemodiyalize girmeye başlıyor.16 Ocak 2020’de, 66 yaşındayken böbrek nakli olan Ergören, konforlu bir yaşamın organ naklinden geçtiği görüşünde.“Nakilden sonraki gün kendimi sağlıklı hissediyordum. Hâlâ kendimi çok güçlü ve iyi hissediyorum. Kendimi 20 yaşında hissediyorum” diyen Ergören, düzenli aralıklarla tahlil ve kontrollerini yaptırıyor.Kadavradan nakil olduğunu söyleyen Mehmet Ergören, insanları hayattayken bağışçı olmaya çağırıyor.Ergören ayrıca, ülkedeki doktor ve hemşirelerin çok başarılı olduğunu da vurgularken, ameliyatını yapan Dr. Necmi Bayraktar’a teşekkür ediyor.Mehmet ErgörenTip 2 diyabet hastası olan ve buna bağlı sağlık sorunları yaşayan 52 yaşındaki İhsan Gürel, 2020 yılının Ağustos ayında böbrek yetmezliği sorunuyla da yüzleşiyor ve diyalize başlıyor.14 aydır diyaliz programında olan İhsan Gürel, bu süreçte hem hemodiyaliz hem de periton diyalizi programını deniyor. Şu anda hemodiyalize devam eden Gürel, kendisine uygun böbreği bekliyor.Çok fazla ilaç kullandığını söyleyen İhsan Gürel, Devlet Hastanesi’nde ilaçlarını bulamamaktan şikayetçi. Gürel, Hastane’de bulamağı ilaçların eczanelerde ise çok pahalı olduğundan yakınıyor.2005 yılında kalp krizi geçiren Ruhi Ünal, 15 yıl boyunca kalp yetmezliği sorunu yaşıyor. Bu süre içerisinde anjiyo olan ve kalp pili takılan Ünal’ın sıkıntıları bitmiyor. 2019 yılının Nisan ayında kalp nakli olmak için başvuru yapan Ruhi Ünal için uygun kalp 9 ayda bulunuyor ve 16 Ocak 2020 tarihinde kalp nakli yapılıyor.53 yaşındayken kalp nakli olan Ünal ayrıca, ülkede ikinci kalp nakli olan kişi. Ülkede bugüne kadar yapılan kalp nakli ise sadece 3…Operasyondan 15-20 gün sonra yürümeye başlayan Ruhi Ünal, “2 yıl oluyor, iyiyim. Her sabah yürüyüşümü yapıyorum” diyerek, doktoru Hasan Birtan’a ve hemşirelere teşekkür ediyor.