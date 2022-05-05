Gizemli hebatit vakası hangi ülkelerde göldüldü

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya çapında 20 ülkede en az 228 çocukta olası hepatit vakası görüldüğünü ve 50 yeni vakanın da araştırıldığını açıkladı. İlk kez Birleşik Krallık'ta görülen karaciğer rahatsızlığı vakalarında dünya çapında gizemli bir artış olup olmadığı araştırılıyor.

Hastalığın nedenleri araştırılıyor ancak genellikle soğuk algınlığı, kusma ve ishale neden olan yaygın adenovirüsün vakalarda etkili düşünülüyor.

Uzmanlara göre pandemiden sonra sosyal yaşamın normale dönmüş olmasının da bir faktör olabilir.

WHO'ya göre 1 Mayıs itibariyle, çocuklardaki hepatit vakalarının çoğu Avrupa'da tespit edildi. Amerika, Batı Pasifik ve Güneydoğu Asya'da da az sayıda vakaya rastlandı.