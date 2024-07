Cengiz Topel Hastanesi yeni servisleri açıldı

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Dinçyürek: “Cengiz Topel Hastanesini her gün daha ileriye taşıyacağız” dedi

Cengiz Topel Hastanesi'ne yapılan yeni servisler bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla Cengiz Topel Hastanesi'ndeki yeni kardiyoloji servisi ile yenilenen diş hekimliği servisinin açılışına, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bazı milletvekilleri, iş insanları ile diğer yetkililer de katıldı.Açılışta konuşan Başbakan Üstel, bölgenin KKTC için önemine vurgu yaparak, Şehit Cengiz Topel’den ötürü manevi bir değeri olan hastanenin gelişmesi için çok çalıştıklarına dikkat çekti.“En zor günlerde bile burası kapanmadı, imkansızlıklara rağmen hizmet verdi, bu yapılan fedakarlıklar göz ardı edilemez” diyen Üstel, “sağlıkta dev atılımlara devam edeceklerini” söyledi.-HıdıroğluCengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği'nin katkılarıyla, iş insanları, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) destekleriyle yapılan yeni kardiyoloji ile yenilenen servislerin açılışında konuşan Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Zafer Hıdıroğlu, uzun yıllar hizmet verdiği hastanede bugün en gururlu gününü yaşadığını ifade ederek, hastanenin gelişmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.Hastaneye Kardiyoloji Laboratuvarı kazandıran iş insanına teşekkür eden Hıdıroğlu, bölge için büyük önem taşıyan Cengiz Topel Hastanesine katkılarının süreceğini söyledi.-Alpcanİş insanı Yüksel Alpcan da, hastanenin bölge için önemini çok iyi bildiklerini ifade ederek, destek vermeye, hastaneyi geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.-AğınCengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Ağın da, hastaneye destek olmaya devam edeceklerini, kurum kuruluşların desteğiyle bölge için çok büyük önemi olan hastanenin tüm servislerde güçlenmesi ve yenilenmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.-ÖztürkLAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk de, LAÜ’nün eğitim yanında bölge ve ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında büyük önemi olduğunu belirterek, her zaman üniversite ve bölgenin zirveye taşınması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.-KaranfilUBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil de, hastanenin bölge için önemine vurgu yaparak, hastanenin ileriye gitmesi için destek veren herkese teşekkür etti, bölgenin daha ileriye gitmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.-DinçyürekSağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, Cengiz Topel Hastanesinin gelişmesi için yapılan çalışmalar ile sağlığa verilen öneme vurgu yaparak, hastanenin ileriye, geleceğe taşınması için bugünkü “anlamlı” yatırımın önemine işaret etti.Dinçyürek, sivil toplum örgütleri ile devletin birlikte çalışarak, bölge insanının hızlı, daha iyi sağlık hizmeti alması için yapılan yatırıma destek veren herkese teşekkür etti.Kardiyoloji servisi yanında diş hekimliği, acil servis, güvenlik, park yerleri konusunda yapılan yenileme çalışmalarını da anlatan Dinçyürek, hastaneyi çok daha çağdaş bir yapıya kavuşturup geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.Dinçyürek, “Cengiz Topel Hastanesini her gün daha ileriye taşıyacağız, bölgeye hayırlı uğurlu olsun” dedi.-ÜstelBaşbakan Ünal Üstel de, “bugün çok anlamlı bir gün”diyerek, hastanenin geleceğe taşınması, bölge halkına çok daha iyi hizmet vermesi için destek veren herkesi tebrik etti.“Güzelyurt verilecek, yatırımlar gelmez” gibi söylemleri anımsatan Üstel, bölgenin KKTC için önemine vurgu yaptı, söylenenleri “dedikodu” olarak nitelendirdi.Bölgeye yapılan yatırımlarla bu dedikoduları bitirdiklerini ifade eden Üstel, Şehit Cengiz Topel’den ötürü manevi bir değeri olan hastanenin gelişmesi için çok çalıştıklarına dikkat çekti.Üstel, KKTC’nin en ücra köşelerinde bile sağlığa yatırım yaptıklarını işaret ederek, tüm sağlık ocaklarını iyileştirdiklerini, iyileştireceklerini kaydetti.“En zor günlerde bile burası kapanmadı, imkansızlıklara rağmen hizmet verdi, bu yapılan fedakarlıklar göz ardı edilemez” diyen Üstel, “sağlıkta dev atılımlara devam edeceklerini” söyledi.2025 yılında her tarafta hastane her tarafta sağlık ocağı açacaklarını ifade eden Üstel, Güzelyurt Hastanesi yapılsa da Cengiz Topel’in geliştirilmeye devam edeceğini söyledi.Acil servisin de yenileneceğini ifade eden Üstel, tamamen iş insanlarının desteğiyle bu servisin de yenileneceğini kaydetti, teşekkür etti.Lefke’nin ilçe olması yönünde önemli bir adım attığını belirttiği eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’e teşekkür eden Üstel, Lefke’nin bir ilçe olarak her alanda gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’ye ve bölgeye verdiği öneme işaret eden Üstel, her zaman KKTC’nin yanında olan ve özellikle 20 Temmuz’da tüm kadrolarıyla yanlarında olan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.Yüksek öğretimde KKTC’ye verilen desteğe de vurgu yapan Üstel, iktisadi mali işbirliği protokolü ile de 17 milyar TL’lik altyapı geliştirme kaynağının önemine işaret etti.Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs sorununda iki devlet vizyonuna verilen desteğe teşekkür eden Üstel, federasyon görüşmelerinin de artık gündemde olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının da açıklamalarının bu yönde olduğunu kaydetti.Başbakan Ünal Üstel, “son günlerde UBP üzerine bir çok fıkralar anlatıldığını” da ifade ederek, göreve başladıkları günden ülkede istikrar sağladıklarını, yasalar, yatırımlar, eksik kalan işler üzerine bir çok açılımlar iyileştirmeler yaptıklarını söyledi.“Yalan yanlış” haberler ile bir takım “oyunlar oynandığını”, isimler verildiğini belirten Üstel, “Ülkede UBP’nin yaptığı eserler, işler, projeler ortada. Türkiye ile her alanda işbirliği var. Partide her bölgede demokratik bir seçim süreci var. Bunları nereden çıkarıyorsunuz diye düşündüğümde, nedeni az önce söylediğim gibi ortada” diye konuştu.“Federasyon artık yok, egemen eşit iki devlet var” açıklamaları sonrası bu oyunların başladığını belirten Üstel, “UBP dimdik ayaktadır, kenetlenerek kurultayını yapacak ve yeni yasama yılına başlayacak. Demokrasi çalışıyor, dedikodulara karnımız tok” dedi.Üstel, “Bizim derdimiz; KKTC, halkımız, ülkemiz ekonomimiz, sağlığımız” dedi ve yeni servislerin ülkeye, bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.