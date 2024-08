Bu yiyecekler sayesinde hastalıklardan korunun!

Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları 30 yıllık bir araştırma sayesinde ileri yaşlarda sağlıklı olmak için nasıl beslenilmesi gerektiğine dair önemli bilgiler paylaştı

İyi beslenmeye ne kadar erken başlarsanız, ileri yaşlarda o kadar sağlıklı olursunuz! Yeni bir araştırmaya göre, genç yaşlarda iyi bir beslenme düzenine sahip olmak, ileri yaşlarda sağlığınızın hem fiziksel hem de zihinsel anlamda daha iyi olmasını sağlıyor.

Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, 106 binin üstünde katılımcının yer aldığı 30 yıllık bir çalışmaya imza attı. Araştırmaya 70 bin 467 kadın ve 36 bin 464 erkek katıldı.

1986 yılındaki çalışmanın başlangıcında, katılımcılar en az 39 yaşındaydı ve hiçbirinin herhangi bir kronik hastalığı yoktu.

Uzun vadeli çalışmanın bir parçası olarak katılımcılar, 1986'dan 2010'a kadar her dört yılda bir kapsamlı bir şekilde beslenme alışkanlıklarını paylaştı. Harvard araştırmacıları, her katılımcının beslenme düzenini takip ederek bunların son derece besleyici 8 beslenme düzeniyle ne kadar iyi eşleştiğini gördü.

2016 yılında katılımcıların yaklaşık yarısı hayatını kaybetti ve yalnızca yüzde 9'u sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam etti.

Araştırmacılar "sağlıklı yaşlanmayı" en az 70 yaşına kadar hayatta kalmak, iyi bilişsel işlevlere, zihinsel sağlığa, fiziksel işlevlere sahip olmak ve diyabet gibi kronik hastalıklardan uzak olmak olarak yorumladı.

Sağlıklı beslenen katılımcıların fiziksel açıdan iyi durumda olma ihtimalinin yüzde 43 ila 84 daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmada, meyve ve sebzeler, tam tahıllar ve doymamış yağlar açısından zengin bir beslenmenin, onlarca yıl sonra iyi bir yaşam vadedeceği belirtiliyor.

Sağlıklı bir şekilde yaşlanma olasılığı ise daha çok trans yağ, sodyum, kırmızı ve işlenmiş et tüketen kişilerde daha düşük çıktı.