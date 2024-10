8 ithal üründe limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı

Haftalık gıda denetimlerinde, ithal ürünlerden sekizinde limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “Haftalık Gıda Denetim Sonuçları”nı açıkladı.Açıklamaya göre, 11-17 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı'nda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.İthal ürünlerden alınan 66 numunenin 58’i temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 8 numuneye rastlandı.Svs Tic.Ltd. ait çeri domates, armut deveci ve üzüm red globeda; Onbaşı İşl. Ltd. ait çeri domateste ve Helvasan Ltd. ait susamda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler, firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.Onbaşı İşl. Ltd. ait üzüm red globeda; REE Cahide Kılıç’a ait çeri domateste ve Non Foods ait üzüm beyazda da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler, firmaların isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.Yerli ürünlerden alınan 11 numunenin ise tümü temiz çıktı.