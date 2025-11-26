DAÜ'den verilen bilgiye göre, Genel Kurulun açılışı 28 Kasım Cuma Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak. Açılışda SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuşma yapacak. Genel Kurul'un ikinci gününde sunumlar yer alacak.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, “Sağlık bilimlerinde sürdürülebilir gelişimi destekleyen önemli buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin sağlık eğitimine yön veren değerli dekanlarımızı kampüsümüzde ağırlamak, bilgi paylaşımını derinleştirmek ve ortak hedefler doğrultusunda birlikte ilerlemek bizim için büyük bir sorumluluk olduğu kadar güçlü bir motivasyondur.” dedi.

SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan ise, SABDEK Genel Kurulu’nun sağlık bilimlerinde kalite güvencesi, program geliştirme ve ulusal standartların oluşturulması açısından kritik bir platform olduğunu söyledi. Elbasan, “SABDEK’in temel amacı; ülkedeki tüm sağlık bilimleri fakülteleri arasında iş birliği, ortak akıl ve bütünlük oluşturmaktır. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu genel kurulda alınacak kararlar, hem eğitimde standartların yükselmesine hem de sağlık alanındaki akademik gelişime önemli katkılar sağlayacaktır.” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, sağlık bilimleri alanındaki ulusal iş birliklerinin güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. SABDEK Dekanlar Genel Kurulu’nun üniversitemizde gerçekleştirilecek olması, hem yükseköğretimde kalite kültürünü destekleme vizyonumuzla örtüşmekte hem de akademik paydaşlarımızla daha güçlü bir iletişim kurmamıza olanak sağlamaktadır. Ülkemizin ve bölgemizin sağlık eğitimi alanındaki gelişimine katkı sunacak bu buluşmanın, ortak hedeflerin belirlenmesi ve çözüm odaklı yaklaşımların geliştirilmesi açısından son derece değerli olduğuna inanıyorum.” dedi.