Uyuşturucu soruşturması kapsamında kan, idrar, tırnak ve saç örnekleri alınan Sadettin Saran’ın saç testinde kokain maddesi tespit edilirken, savcılık dün gece gözaltı kararı vermişti. Mahkeme Saran hakkında kararını verdi.
İMZA ATMA ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI!
Sadettin Saran, talep doğrultusunda pazartesi ve perşembe imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI!
Sadettin Saran Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Saran'ın savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.
SARAN SEVK EDİLDİ!
Gece yarısı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere jandarma ekipleri tarafından hastaneye götürülen Fenerbahçe Başkanı Saran, adliyeye sevk edildi.