Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün toplandı. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 14.10’da başladı.

Cumhuriyet Meclisi, Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisini oy çokluğuyla kabul etti.

Yasa değişikliğiyle, belli koşulları taşıyan kişilere, mevcut sabıkalarının gelecekteki hayatlarına engel teşkil etmesinin önlenmesi için, Mahkemeye başvurma hakkının tanınması getiriliyor. Sadece para cezasına veya en fazla 1 yıl hapis cezasına mahkum olup cezalarını çekmiş olan, böyle bir mahkumiyetin üzerinden 10 yıl geçmiş olan ve bu süre içerisinde Ceza Yasası tahtında başka herhangi bir suçtan mahkum olmayan KKTC vatandaşları bu imkandan yararlanabilecek.

YASA NE GETİRİYOR?

Para cezası veya en fazla 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası almış kişiler, üzerinden 8 yıl geçmesi durumunda bir suç işlememişse mahkemeye başvurabilecek.

Para cezası alan kişiler suçun üzerinden3 yıl geçmesi halinde başvuru hakkı elde ediyor.

Yolsuzluk, cinsel suç, cinayet, dolandırıcılık ve çocuklara karşı suçlar kapsam dışında kalacak.

KKTC vatandaşları ve ülkede kesintisiz en az 6 yıl yaşayan yasal ikamet sahipleri başvuru hakkına sahip olacak.

Sabıka kaydı yalnızca bir kez silinebilecek.

ÖZTÜRK

Genel kurulda Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile ilgili raporu Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk okudu.

Raporu okuduktan sonra öneri hakkında görüş belirten Öztürk, özelde de, kamuda da çalışmak için sabıka kaydı istendiğine işaret ederek, sabıkası olanların ömür boyu cezalandırıldığını ifade etti.

Öneriyi görüşürken dünyadaki ve Güney Kıbrıs’taki uygulamalara da baktıklarını belirten Öztürk, yolsuzluk, cinsel içerikli suçlar, adam öldürme, kişi özgürlüğünü kısıtlayıcı suçlar; dolandırıcılık, sahtekarlık, 18 yaşından küçüklere veya engelli kişilere karşı işlenen suçlar ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili suçlarda kişilerin sabıka kaydının silinmesi için başvuru yapamayacağını vurguladı.

En fazla 2 yıl hapislik cezası almış kişilerin bu yasadan yararlanabileceğini dile getiren Öztürk, sadece para cezası almış yabancı kişilerin bu haktan yararlanabileceğini ifade etti. Öztürk, para cezası alan kişinin de bu suçu işlemesinin üzerinden 3 yıl geçmesi halinde başvuru yapabileceğini, bir yıl hapis cezası alan kişinin en az 5 yıl ardından başvuruda bulunabileceğini söyledi.

En fazla 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ceza alan kişinin cezasının üzerinden 8 yıl geçmesi gerektiğini de belirten Öztürk, sabıka kaydının silinmesi kararını mahkemenin vereceğini de ifade etti.