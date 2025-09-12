Rum Savunma Bakanlığının Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) kurmaylığıyla iş birliğinde, Avrupa Komisyonu’nun “SAFE” programından kredi ve finansman almak için yapacağı başvuruda yer alacak askeri teçhizat (silahlanma) programlarıyla ilgili listeyi hazırladığı haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamasında söz konusu listenin 30 Kasım tarihinde sunulması gerektiğini dile getiren Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, şu anda söz konusu teçhizatların türüne atıfta bulunmanın ise "anlamsız ve yersiz" olduğunu ifade etti.

Palmas, geçen günlerde Rum kesiminin bu programa katılımı için ayrılan tutarın onaylandığını ve bunun 1 milyar 180 milyon Euro olduğunu da anımsattı.