Limasol’da Pazar günü oynanan “Apollona – AEL” futbol karşılaşmasını izlemek için stada giden 50 kadar motosikletli taraftarın, stat yakınlarındaki trafik ışıklarında yolu kapatarak taşkınlık yaptıkları, bir kişinin ise polise işaret fişeği fırlattığı bildirildi.

İşaret fişeğinin Yunanistan’da bir polisin ölümüne yol açtığını belirten gazete, fişeği atan 34 yaşındaki şahsın yanı sıra polise mukavemetten 39 ve 24 yaşlarında iki kişinin daha tutuklandığını aktardı.