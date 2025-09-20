Alithia’nın haberine göre, saat 21.00 sularında Peristerona köyü ana yolunda 8’i çocuk toplam 16 düzensiz göçmenin ve içerisinde 7 kişinin bulunduğu “şüpheli” üç araç görüldü. Araçtakiler düzensiz göçmenlere yardım ve yataklıktan yakalandı ve haklarında 8’er gün tutukluluk emri alındı. Düzensiz göçmenlerin Kokkinotrimithia’daki “Purnara” ön kabul kampına götürüldüğü kaydedildi, göçmenlerin uyruğuyla ilgili bilgi verilmedi.