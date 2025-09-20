Rum Yönetimi, Rum Menkul Kıymetler Borsası’nı (HAK) özelleştirme kararı aldı, Borsa çalışanlarının kamu hizmetine geçişi konusunda sendikalar ile anlaşma imzaladı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Rum Maliye Bakanlığı, Menkul Kıymetler Borsası ve borsa çalışanlarının bağlı olduğu sendikalar arasında Borsanın özelleştirilme prosedürü tamamlandığında, personelinin, kamuya topluca ve kadrolu geçişini öngören anlaşma perşembe günü imzalandı.

Gazete, perşembe günü varılan anlaşma ile Menkul Kıymetler Borsası’nın özelleştirilmesi yasa tasarısının Rum meclisinde görüşülme yolunu açtığını yazdı, bunu, Borsa’nın devredileceği yüklenicinin seçim sürecinin izleyeceğini belirtti.