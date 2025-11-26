İtalya’da bir erkek, 2022’de ölen annesinin ölümünü yetkililere bildirmeyip emekli maaşını almaya devam ettiği ve hatta kimliğini yenilemek için annesi gibi giyinerek belediyeye gittiği iddiasıyla soruşturma altında.

Kuzeydeki Mantua kenti yakınlarındaki Borgo Virgilio’da yaşayan 56 yaşındaki adamın, annesinin saç modelini taklit eden bir peruk taktığı, makyaj yaptığı, takılar kullandığı ve yaşlı bir kadın gibi yürümeye çalıştığı belirtildi.

Belediye binasına kimlik yenileme işlemi için geldiğinde, çalışanların tedirgin olması üzerine durum polise bildirildi.

YAŞLI KADININ CESEDİ ÇAMAŞIR ODASINDA BULUNDU

Yetkililer, adamın belediyeye getirdiği kimlik fotoğrafıyla arşivdeki fotoğrafları karşılaştırdı. Ardından adamın evine giden polis, yaşlı kadının cesedini çamaşır odasında saklanmış halde buldu.

Borgo Virgilio Belediye Başkanı Francesco Aporti, yaptığı açıklamada adamın “yaşlı bir kadın gibi içeri süzüldüğünü” belirtti.

Aporti, “Ruj sürmüştü, oje, takılar ve eski moda küpeler takmıştı. Koyu kahverengi bir peruk kullanıyordu. Kadın sesi çıkarmaya çalışıyordu ama zaman zaman erkek sesi kayıyordu.” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI GARİPLİĞİ FARK ETTİ

Belediye çalışanı, adamın boynunun “fazla kalın” olduğunu, elindeki kırışıklıkların da “85 yaşındaki bir kadının eline benzemediğini” fark ederek durumu yöneticilerine iletti.

Corriere’ye göre adam, işsiz bir hemşireydi ve annesinin maaşı ile sahip oldukları üç mülkten yılda yaklaşık 53 bin euro gelir elde ediyordu.

İTALYA'DA İLK KEZ GÖRÜLMÜYOR

İtalya’da benzer vakalar daha önce de yaşanmıştı. 2023’te Verona’da bir adam, annesinin cesedini beş yıl boyunca evinde saklayarak maaşını çekmeyi sürdürmüştü. Aynı yıl Puglia’da bir başka adamın, babasının cesedini 10 yıl boyunca evde gizlediği ortaya çıkmıştı.