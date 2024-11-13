Girne’de meydana gelen "Cinsel Taciz ve Röntgencilik" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ömer Küçükoğlu teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlı Ömer Küçükoğlu'nun 8 Kasım 2024 tarihinde saat 18:50'de Girne bir apartmanda ikamet etmekte olan 27 yaşındaki kadın bir şahsın ikametgahının banyosunda duş aldığı bir esnada banyonun havalandırması içerisine girerek banyonun açık durumdaki penceresinden adı edileni gözetlemek suretiyle Cinsel Taciz ve Röntgencilik suçunu işlediğini anlattı. Polis zanlının uygun bir teminata bağlanmasın talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 Bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 300 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.