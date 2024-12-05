İspanya La Liga 16. hafta mücadelesinde Real Madrid, Estadio San Mamés'te konuğu olduğu Athletic Bilbao'ya 2-1 kaybetti.
Bilbao'nun gollerini 53. dakikada Berengeuer ve 80. dakikada Guruzeta kaydederken, R. Madrid'in golü 78'de Bellingham'dan geldi.
Kylian Mbappe 68. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.
Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmanın 88. dakikasında Lucas'ın yerine oyuna dahil oldu.
Başkent ekibinin 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken Athletic Bilbao'nun yenilmezlik serisi 7 maça yükseldi.