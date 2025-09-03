Haravgi’nin haberine göre, AB Genel İşler Konseyi gayri resmi toplantısı için dün Kopenhag’a giden Rauna toplantıda Türkiye’nin de hazır bulunmasının, “27 üye devlet tarafından net ve ortak bir mesaj verilmesi için fırsat olduğunu” öne sürdü.

“Türkiye’nin aday ülke olarak, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu bütün AB üyesi ülkelere karşı bazı yükümlülükler üstlendiğini” söyleyen Rauna “bu yükümlülükler arasında Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıması, ilişkilerini normalleştirmesi ve Kıbrıs sorununa kapsamlı, sürdürülebilir ve adil bir çözüm bulunmasına pratik katkı koyması da var.” dedi.

Gayriresmi toplantıda AB’nin genişlemesi, Kopenhag kriterleri ve aday ülkelerin aşamalı entegrasyon sürecinin ele alınmakta olduğunu hatırlatan gazeteye göre Rauna “AB’nin genişlemesini, jeopolitik gereklilik ve Avrupa’da güvenlik, istikrar ve koruma alanının güçlendirilmesine katalizör” olarak niteledi.