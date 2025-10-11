RAEK’in ADMİE’ye projenin sahibi ve yüklenici firması olmasına ilişkin lisanları resmen devrettiğini yazan Haravgi ve diğer gazeteler, dün Rum Yönetimi’nin resmî gazetesinde yayımlanan gelişmenin, projede çözüme ulaşmamış bir çok konu varken önemli bir gelişme olarak addedildiğini belirtti.

Yunan Enerji Bakanlığı “Kaynaklarına” dayanarak bu gelişmenin Güney Kıbrıs ile Yunanistan enerji bakanlarının Atina’da görüşmelerinin bir gün sonrasında olduğunu yazan gazete, iki bakanın görüşmesi esnasında iki tarafın projeyle ilgili belirsiz kalan tüm konuların çözümü için ilerleme sağlanmasının da kararlaştırıldığını anımsattı.

Gazete “aynı kaynaklara dayanarak” bu gelişmenin üzerinde mutabakata varılan konuların uygulanmasına dair ilk adım olarak addedildiğini de belirtti.

Gazeteye göre, “Action 24” televizyon kanalına yaptığı açıklamada lisansların ADMİE’ye devredildiğini açıklayan Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavru, Rum bakanla görüşmelerinde Güney Kıbrıs’ın enerji konusundaki izolasyonuna son verecek projenin gerçekleştirilmesi için belirsiz kalan tüm konuların çözülerek ilerlenmesinin kararlaştırıldığını yineledi.

RAEK’in elektrik bağlantı hattının sahiplik lisansının EuroAsia Interconector şirketinden ADMİE’ye devredilmesinin onaylanarak Resmî gazetede yayımlandığını yazan gazete, RAEK’in elektrik bağlantısının yüklenici firması olmasına dair lisansın ADMİE’ye devredilmesini onayladığını kaydetti.

Gazete, kararların resmî gazetede yayımlandıkları günden itibaren yürürlüğe girdiğini, öte yandan prosedürün resmi olarak tamamlanması için 45 günlük bir süre öngörüldüğünü de ekledi.