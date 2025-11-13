Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Merkezin Direktörü Prof. Dr. Şerife Gündüz ise aynı organizasyonda, çevresel farkındalık, iklim direnci ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliği nedeniyle “Bireysel Küresel Savunuculuk Ödülü – İklim ve Çevresel Eylem” kategorisinde ödül aldı.

1–3 Aralık tarihleri arasında Londra Radisson Blu Heathrow Hotel’de düzenlenecek olan Global Advocacy Forum (GAF2025), bu yıl “Söz Sizde" temasıyla gerçekleştiriliyor. Forum; çevre, eğitim, toplumsal kalkınma ve insan hakları alanlarında küresel ölçekte fark yaratan birey ve kurumları bir araya getiriyor.



Bu yıl 25 bireysel ve 3 kurumsal kategoride verilen ödüller, dünya genelinde sürdürülebilir kalkınma ve sosyal etki yaratan çalışmaları onurlandırıyor.

Prof. Dr. Şerife Gündüz liderliğinde yürütülen Yeşil Okullar Projesi, Kuzey Kıbrıs genelinde 100 okula ulaşarak binlerce öğrenci, öğretmen ve aileyi kapsayan bir çevre hareketine dönüştü. Proje; atık yönetimi, ileri dönüşüm, kompost, enerji verimliliği, yağmur suyu hasadı, biyolojik çeşitlilik ile doğal ve kültürel mirasın korunması gibi başlıklarda yenilikçi uygulamalar içeriyor.