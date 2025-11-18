Haravgi ve diğer gazeteler, “PSEM” gibi bazı üniversite öğrenci birliklerinin dün sabah 10.30’da toplanarak ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçiliği binasına yürüdüklerini yazdılar.

Gazete, ABD büyükelçiliği önünde açıklama yapan öğrencilerin Yunan cuntasıyla “trajedi” olarak nitelendirdikleri 1974 Barış Harekatı arasındaki ilişkiye vurgu yaptıklarını ve Kıbrıs sorununa, siyasi eşitliğe dayalı, tek egemenlik, vatandaşlık ve uluslararası temsiliyet içeren iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde çözüm bulunması tezini de dile getirdiklerini yazdı.

Açıklamada ayrıca, “cunta, faşizm ve yabancı yol göstericilere karşı mücadelenin süreceği” mesajı da verildi.