Karşıyaka'da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen Abluka Operasyonu'nda bir evde yapılan aramada uyuşturucu, tabanca ve patlayıcı madde bulundu. 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün, S.A. (E-25)'nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; kanunsuz olarak tasarruf edilen bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör, 5 adet 9 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 1,5 gr ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

S.A. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan E.K.(K-19) suçüstü hali gereği tutuklandı.