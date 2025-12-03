Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu şahıs ile olayla ilgisi olduğuna inanılan H.G. (E-28), M.C. (E-33) ve S.Ç. (E-26) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de sahtekarlıkla 1100 ABD doları

İskele’de, mayıs ayı içerisinde O.K. (E-54) gerçekte kendisine ait olmadığı halde, iş yeri sahibi olduğunu ve kendi iş yerinde çalışma izni çıkaracağı yönünde iki ayrı şahsa yalan beyanda bulunarak, ilgili şahıslardan sahtekarlıkla 1100 ABD doları para temin etti. Olayla ilgili olarak O.K. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de bir kişi çalıştığı marketten 5 bin 267 lira 50 kuruş nakit para çaldı

Girne’de bir markette kasiyer olarak çalışan İ.E.A.’nın (E-26) kasım ayı içerisinde müşterilerin almış olduğu ürünler karşılığında yaptığı satışları kasadan iptal ederek, satışlardan temin ettiği 5 bin 267 lira 50 kuruş nakit parayı tasarrufuna geçirerek, çaldığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak İ.E.A. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İkamet izni bulunmayan 3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ikamet izni bulunmayan 3 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.