Haravgi gazetesi polisin tutuklamayı, 50 yaşındaki şahsın aracında bir adet tabanca bulması üzerine yaptığını yazdı.

Polisin, 50 yaşındaki şahsın silahlı bir şekilde büfe etrafında dolaştığı bilgisi alması üzerine olay yerine gittiğini ve ateşli silaha ait bir mermi tespit ettiğini yazan gazete, şahsın silahın kendisine ait olduğunu kabul ettiğini de belirtti.

Habere göre polis, ilk inceleme neticesinde bunun hava tabancası olduğunu merminin ise ateşli silaha ait olduğunu belirledi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Rum gümrük makamları tarafından yasa dışı tütün ürünü taşıdıkları tespit edilen üç kişiye Lefkoşa Rum Mahkemesi’nin para cezası verdiğini yazdı.

Habere göre mahkeme, KKTC’den olduğu iddia edilen gümrüksüz sigara getiren 80 yaşındaki kişiye 8 bin euro, yine KKTC’den tütün ürünü getirdiği savunulan 58 yaşındaki kişiye 5 bin euro, ayrıca insan kaçakçılığı şüphelisi bir kişiye ise KKTC’den gümrüksüz tütün ürünleri getirdiği gerekçesiyle 3 bin 500 euro para cezası verdi.