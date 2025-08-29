Lapta’da sakin 73 yaşındaki kadın evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.00 sıralarında, Margaret Elizabeth Anne Redican (K-73), rahatsızlanarak Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Redican’ın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Redican’ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek.

-Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün 17.30 sıralarında Gönyeli’de devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen B.H.’nin (E-30) üzerinde arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı ve B.H. tutuklandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Alsancak Barış Sokak’ta, bugün saat 03.00 sıralarında, 305 miligram alkollü içki tesiri altındaki yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren A.E.(E-41), tutuklandı.

-Trafik kazası

Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında, alkollü içki tesiri altında kaza yapan Austın Leon Onyango Owıno (E-22) tutuklandı. 138 miligram alkollü içki tesiri altındaki Owıno UF 505 plakalı salon araç ile Lefkoşa'ya doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve çelik bariyerlere çarptı. Bugün saat 03.00 sıralarında yaşanan kazada yaralanan olmadı.