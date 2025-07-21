Fileleftheros gazetesi, bisikletle devriye gezen polisin, 31 yaşındaki şahsın kullandığı aracı kontrol amaçlı durduğunu, ehliyet ve araç sigortası gibi belgelere sahip olmaması ve tasarrufunda bıçak bulundurması nedeniyle bahse konu şahsı tutuklamaya çalıştığını yazdı.

Habere göre tutuklama sırasında 31 yaşındaki şahıs polisi elinden ısırdı.

Tutuklanan 31 yaşındaki şahıs hakkında yapılan daha ileri sorgulamada, ilk baştaki polis kontrolü sırasında sahte beyanda bulunduğunun da tespit edilmesi üzerine, sahte belge beyan etmekten dolayı yeniden tutuklandı.