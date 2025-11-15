Demirhan Polis Karakolu'nda görevli Polis Memuru Yusuf Bilgeç, 29 Eylül 2025 ile 11 Kasım 2025 tarihleri arasında soruşturma amaçlı poliste emare olarak bulunan toplam 30 bin Euro ile 10 bin dolar nakit parayı Maliyeye yatırmak yerine zimmetine geçirdi.

“Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından tutuklanan polis dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 29 Eylül’de para kambiyo yasasına aykırı hareket soruşturması kapsamında emare olarak alınan 10 bin Dolar ve 10 bin Euro parayı Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı karakoldan vardiya arkadaşlarından Maliyeye yatırmak üzere aldığını, ancak parayı yatırmayarak zimmetine geçirerek sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının 11 Kasım tarihinde de yine karakoldan soruşturma amaçlı emare olarak bulunan 20 bin Euro parayı aldığını ve Maliyeye yatırmayarak çaldığını açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde maddi durumundan dolayı paraları aldığını ve harcadığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının paraları nerelere ve kimlere verdiğinin araştırılacağını, cep telefonunun inceleneceğini, beyanlarının araştırılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.