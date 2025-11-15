Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan tutuklanan Letonya vatandaşı Tomas Vincis dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 4 Kasım 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında Haspolat-Taşkent yolunda narkotik tarafından düzenlenen operasyonda seyir halinde olan zanlının aracının durdurulduğunu söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada 6 ayrı vakumlu poşette 238 gram kokain ve uyuşturucuyu saklamak için kullanılan küçük bahçe küreğinin emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, bu süre içerisinde zanlının sorgusunda 8 Ekim 2025 tarihinden yakalandığı 4 Kasım tarihine kadar güneyden bir şahsın aracılığı ile kendisine verilen konumlardan aldığı 3 kilo 250 gram hintkeneviri ve 600 gram kokaini KKTC'de ithal ettiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının ithal ettiği uyuşturucu maddeleri Oksijen lakaplı bir şahıs aracılığıyla Lefkoşa'da tanımadığı şahısların alması için belirli konumlara bıraktığını kaydetti. Polis, zanlının her işlem için günlük 200 Euro kazandığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının telefonunda yapılan ilk incelemede uyuşturucu fotoğrafları ve maddeleri bıraktığı konumların fotoğrafının tespit edildiğini kaydetti. Polis, bu konumlarla ilgili de soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, ele geçirilen madde ile diğer emarelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucuyu Metehan Sınır Kapısından ülkeye ithal ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının Güney Kıbrıs’ta sakin bir şahıs olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini ancak tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.