Politis gazetesinde yer alan habere göre, dün yeniden görülen davada, Pohodin’in avukatı 15 Eylül’de Hukuk Dairesi’ne, Pohodin’in aleyhinde getirilen 36 suçlamadan bazılarını kabul etme niyetini bildiren; geriye kalanlarla ilgili cezai kovuşturmanın da ertelenmesini talep eden bir belge gönderdiğini söyledi.

Gazete, savcılığın ise bu talebin ilk etapta doğrudan kabul edilemeyecek olması nedeniyle mahkemeden zaman istediğini ve taraflar arasındaki istişarelerin devam edeceğini kaydetti.

Haberde, davanın 4 Kasım’a ertelendiği ifade edildi.