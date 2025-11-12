Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynadığını açıkladığı 1024 futbolcu arasında adı geçen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için yeni bir açıklama yapıldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
1- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ERSİN DESTANOĞLU vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,
2- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen NECİP UYSAL vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir.
PFDK'YA SEVK EDİLEN SÜPER LİG OYUNCULARI
Bahis soruşturması sebebiyle disipline gönderilen Süper Lig oyuncuları şu şekilde sıralanmıştı:
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal
Corendon Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt
Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak
Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı
Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare
Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız
Hesap.com Antalyaspor: Kerem Kayaarası
ikas Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz
Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor: Celil Yüksel
Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu
TÜMOSAN Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao
Zecorner Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak