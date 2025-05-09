Papanastasiu Hristodulidis ile Netanyahu’nun Girit-Güney Kıbrıs-İsrail arasında kurulması planlanan deniz altı elektrik kablosu projesi “Great Sea Interconnector”den (GSI) Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) çerçevesini düşündüğünü de açıkladı.

Alithia’nın “İsrail’in enerji sorunlarını da çözeceğiz” başlıklı haberine göre Papanastasiu Sigma TV’ye yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın “komşularının enerji güvenliği açısından kilit ülke olduğunu ve önümüzdeki yıllarda, artan enerji ihtiyaçlarını karşılayacağını, bunun için yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen ve Güney Kıbrıs’ın tüketemediği elektrik enerjisinin kullanılacağını” söyledi.

“Avrupa’ya da bağlantı kurulmasının şart olmadığını” belirten Papanastasiu “İsrail pek ala sadece Kıbrıs’a bağlanabilir. İsrail önümüzdeki yıllarda elektrik enerjisine çok ihtiyaç duyacak. Askeri sebeplerle ek elektrik üretim altyapıları kurmayı hedeflemiyor.” dedi.

Papanastasiu İsrail’in, çevresel zorluklar ve bu tür altyapılara askeri koruma sağlama açısından bölgenin sahip olduğu özel hassasiyetler nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarından da yararlanamayacağını belirtti.

Papanastasiu, “İsrail, Kıbrıs’ta, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen aşırı elektrik enerjisi üretimi olduğunu ve Kıbrıs’ta tüketilemediğinden, bu enerjinin komşu ülkeye (İsrail) nakledilebileceğini görüyor.” dedi. Papanastasiu, “evlerin çatılarına kurulan güneş panellerinin üretiminde bazı kesintiler de olduğunu, bu enerjinin depolanabileceğini ya da İsrail’e aktarılabileceğini” de söyledi.

Yorgos Papanastasiu Hristodulidis ve Netanyahu’nun GSI’den ziyade IMEC çerçevesini düşündüğünü de belirterek “Başkan Hristodulidis ve Başbakan Netanyahu’nun yaptığı, elektrik bağlantısı çabasını birleştirmek ve bunu, IMEC’in bir parçası olarak değerlendirmektir.” ifadesini kullandı.