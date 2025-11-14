Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, zaferin şehit kanıyla yazıldığı bu topraklarda yaşamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

“Geçmişte verilen büyük mücadeleler, bugün bizlere düşen sorumluluğun ne denli ağır ve kutsal olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır” diyen Öztürkler, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, Dr. Fazıl Küçük’ü, aziz şehitleri rahmet, kahraman gazileri minnet ve şükranla andıklarını kaydetti.

Öztürkler mesajında şu ifadelere yer verdi:

“15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı için el kaldıran her bir milletvekilini anmadan geçemeyeceğim. Bugün bizler, yeni yerleşkemizde devletimizi ve Cumhuriyet Meclisimizi onurla temsil ediyorsak; o gün bağımsızlık uğruna ellerini kararlılıkla kaldıran o yürekli insanların mirası sayesindedir. Onların cesareti, iradesi ve halkımızın özgürlüğüne olan inancı, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatmaktadır.

Devletimizin kuruluşu için taş üstüne taş koyan, canını ortaya koyan, kalemiyle, sözüyle, yüreğiyle isimsiz binlerce kahramanı saygıyla yad ediyorum.

Onların emanetine sahip çıkmak, bu topraklarda barış, adalet ve özgürlük içinde yaşamak en büyük görevimizdir.

Onların cesareti, vizyonu ve fedakârlığı sayesinde bugün kendi devletimizin çatısı altında hür bir şekilde yaşıyoruz. Her biri, bu toprakların sessiz kahramanları olarak tarihimizin en onurlu sayfalarında yer almaktadır.”

-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de adı…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de adı olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Bu devlet, halkımızın onurlu duruşunun, kendi kaderini tayin etme hakkının ve özgür yaşama iradesinin ifadesidir. Bu irade, dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır ve yarınlara umutla yürümektedir.” dedi.

Anavatan Türkiye ile olan sarsılmaz bağların ortak tarih ve kader birliğinin teminatı olduğunu ifade eden Öztürkler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kardeşlik, sadece bir coğrafi yakınlık değil; gönülden gelen, tarihle yoğrulmuş bir birlikteliktir. KKTC’yi sonsuza dek yaşatacak olan da işte bu birlik, bu inanç ve bu kararlılıktır. Cumhuriyetimizin 42. yılı kutlu olsun.”