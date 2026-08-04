Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan kabulde konuşan Öztürkler, dijital dünyada haberciliğin bu kadar yaygın olduğu bir dönemde Yayın Yüksek Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının da arttığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının haksız izolasyonlar altında ezilerek dünyadan koparılmaya çalışıldığını söyleyen Öztürkler, izolasyonlar yoluyla barış inşa etmeye çalışmanın yanlışlığını her platformda dile getirdiklerini kaydetti. Öztürkler, haksız izolasyonların ortadan kaldırılması yönündeki çağrılarını sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

“KKTC’de yayın yapan basın ve yayın organları, Kıbrıs Türk halkının sesidir” diyen Öztürkler, yayıncılıkta etik değerlerin savunulması ile kişisel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında YYK’nın önemli ve zorlu bir görev üstlendiğini ifade etti.

Öztürkler, YYK Başkanı Salih Can Doratlı ve Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, Cumhuriyet Meclisi olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

YYK Yönetim Kurulu Başkanı Doratlı da çalışmaları hakkında Öztürkler’e bilgi verdi.