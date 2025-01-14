Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, asgari ücrete endekslenen bedelli askerlik rakamlarının ödenemez bir noktaya geldiğini kaydederek, yasa değişikliği için hükümete çağrı yaptı.

Özersay yazılı açıklamasında, bedelli askerlik ücretinin, önceden dövize endeksliyken dövizdeki dalgalanma nedeniyle bir değişikliğe gidildiğini ve asgari ücrete endeksli hale getirildiğini hatırlattı.

“Son dönemde asgari ücrette yaşanan artışların katları üzerinden hesaplama yapıldığı için durum, önceki yasal durumdan da daha sıkıntılı bir hal aldı” diyen Özersay, rakamların artık ödenebilir olmaktan çıktığını kaydetti.

Bu konuda acilen yasa değişikliğine gidilmesi gerektiğini ifade eden Özersay, yeni asgari ücret belirlendiği zaman durumun “daha da içinden çıkılmaz bir hal alacağını” savundu.

Pek çok gencin ve ailelerinin bu yönde “haklı” bir beklentisi olduğunu belirten Özersay, yakın zamanda yasal değişiklik yapılmaması halinde çok sayıda kişinin bu yüksek rakamları yatırmak zorunda kalacağını, yatırmayanların ise hak kaybına uğrayacağını kaydetti.

“Hükümet artık bu konuda ölü taklidi yapmaktan vazgeçmelidir” diyen Özersay, beklenti yaratılmasına rağmen adım atılmadığını ileri sürdü.

Özersay, “Bedelli askerlik rakamları fahiş bir noktaya ulaştı, bunun hesaplanma yöntemini gözden geçirip değiştirin, hem de hiç gecikmeksizin” çağrısında bulundu.