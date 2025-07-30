Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, bugün Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kocaeli’de gerçekleştirildi.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığındaki toplantıda, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de hazır bulundu.

Toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yanında Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Moldova Gagauz Yeri ve Türkiye’den yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Çebi: "Dipkarpazlı gençler yıllardır kırsal kesim arsası dağıtımlarında dışlandı"
Çebi: "Dipkarpazlı gençler yıllardır kırsal kesim arsası dağıtımlarında dışlandı"
İçeriği Görüntüle

Türk dünyasına yönelik ortak faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, 26 Nisan- 30 Temmuz dönemiyle ilgili bilgilendirme yapılarak gündem maddeleri görüşüldü.

1753878829095Beledi̇yeler Bi̇rli̇ği̇11753878829099Beledi̇yeler Bi̇rli̇ği̇3