Yeni Fiat E-Doblo tamamen elektrikli







Fiat Doblo, 2000 yılında ilk kez pazara sunulduğu günden bugüne, sahip olduğu geniş bagajı ve aileler için bile her türlü kullanıma uygun olması sebebiyle otomotiv dünyasında oldukça önemli bir yere sahip. Siz bu satırları okurken çoktan "enişte" esprisi yapıldı bile.

Doblo, 2022'de üçüncü nesline ulaşırken, adını da E-Doblo olarak değiştiriyor. Stellantis Grubu'nun minivanlara yönelik yeni stratejisine binaen modelin ilk %100 elektrikli varyantı ile karşı karşıyayız diyebiliriz. Öyle ki kendisi WLTP döngüsünde 280 km'ye kadar menzil sunuyor. Fiyatlandırmanın ise lansman sırasında bildirileceği belirtiliyor.

Yeni Fiat E-Doblo, direkt olarak otomotiv sektöründen türetilen en yeni nesil teknolojilerin tümü ile donatılarak karşımıza çıkıyor. LED gündüz sürüş farlarına sahip yeni ön farlar, ortasında yeni Fiat logosu bulunan büyük bir ızgara ile bütünleşerek geliyor.

İç mekana baktığımızda, önceki nesle kıyasla en büyük devrimin orada yapıldığını söylememiz mümkün. Güç aktarma sisteminin elektrikli olmasından mütevellit, gösterge paneli, bilgi-eğlence ekranının altına entegre edilmiş bir şekilde geliyor.

Daha fazla detay vermemiz gerekirse, tüm çevrimiçi bağlantı hizmetlerinin dahil olduğu 8 inçlik bir dokunmatik ekranla donatılmış Fiat sisteminin son örneği olarak karşımıza çıkıyor kendisi. Bütün bu saydığımız olumlu özelliklerin yanında, pastadaki çiçek misali bir detay var ki o da üç parçalı panoramik cam tavan. Marka, adına "Magic Window" diyor.

Yeni Fiat E-Doblo, yalnızca sıfır emisyonlu bir aktarma organı ile karşımıza çıkıyor. Toplam 136 beygir gücü ve 260 Nm torka sahip bir elektrik motoru ile 50 kW/saatlik pil paketini yanına koyarak geliyor kendisi.

Yukarıda WLTP döngüsüne göre, tek bir şarjla 280 km'lik menzil sunduğundan bahsetmiştik. Aracın azami hızı 130 km/sa olarak ölçülüyor. Bu arada, "Hızlı Şarj" modu sayesinde, maksimum güçte şarj 30 dakikada 100 kW şarj edebiliyor.

Yeni Fiat E-Doblo, özel Launch Edition döşemesi ile gönülleri feth etmeye hazırlanıyor. Tavan çubukları, Magic Window, siyah 16 inç alaşım jantlar, elektrikli katlanır aynalar, elektrikli ve renkli arka camlar, yumuşak dokunuşlu direksiyon simidi, siyah 16 inç alaşım jantları içeren Launch Pack ile birlikte Akdeniz Mavisi adlı koyu renk müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Bu zamana kadar ticari araçlarda nadiren görülen bazı sürüş yardımları ise standart olarak geliyor. Örnek vermemiz gerekirse, yol işaretlerinin otomatik olarak tanınması için Trafik işareti tanım, önden çarpışma uyarısı ve aktif güvenlik freni, otomatik acil frenleme gibi.

