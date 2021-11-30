XI. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi (2.gün)

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün 11 yıldır aralıksız düzenlediği bir klasik otomobil etkinliğidir Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi ve XI. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi olarak, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ana sponsorluğunda 6-7 Kasım 2021 tarihinde yapıldığını yazmıştım geçen sayımızda.6 Kasım 2021 Cumartesi günü yapılan klasik slalom rallisinin ardından, 7 Kasım 2021 Pazar günü klasik otomobil rallisi gününe uyandı klasik severler.Saat 9.00’dan itibaren Dış İşleri Bakanlığı önünde toplanan klasikler saat 10.00 da verilecek start için hazırlıklara başladılar.Onlarca klasik otomobiline kayıtlar yapıldı, otomobillere kapı numaraları yapıştırıldı, izaz ikramlar yenildi-içildi, sohbetler edildi ve start için klasikler yerlerini almaya başladı.Saat 10.00’da ilk otomobillerin startlarını, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Dış İşleri Bakanı Tahsin Ertoğruloğlu, TC Büyükelçiliğinden Müsteşar Fatih Öztürk, Dış İşleri Bakanlığı Müdürü Fatma Mallıdağ, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar’ın babası Ali Erdal Osmanlar , Kulübümüzün kurucu başkanlarından Çetin Gürçağ verdiler.İlk günkü klasik slalom yarışında olduğu gibi, ikinci günde de, Türkiye Klasik Otomobil Kulübü, Mersin Çukurova Klasik Otomobilciler Derneği, Oldtimer Club Prizren (Kosova), Deutschland Mercedes Club (Almanya), Antika Otomobil Federasyonu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Klasik Araçlar ve Hobi Kulübü, Türkiye Klasik Mercedes-Benz Kulübü gibi klasik derneklerin başkanları ve yöneticileri kulübümüzün temin ettikleri klasiklere ek olarak yurt dışından geldikleri 12 klasik otomobilleri ile katıldılar klasik otomobil rallisine.Ayrıca Kıbrıs Türk Ortepedik Özürlüler derneği üyeleride kendi arabalarıyla ralliye katılanlar arasındaydı.Saat 10.00 daki startın ardından klasikler ilk özel etaba doğru yol almaya başladılar.İlk özel etabı geçen klasikler Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi kampüslerinde mola verdiler. Molada klasik severlere macun ikram edildi. Molanın ardından ikinci ve üçüncü özel etapları da geçen klasikler, finish yeri olan Hidden Garden’a doğru yol almaya başladılar.Geçilen 122 km ve 3 özel etab yaklaşık 210 dakika sürdü. Saat 13.30 civarında ilk klasik finish yerine ulaştı. Tüm klasik otomobillerin finish yerine varmasıyla öğlen yemekleri yenmeye ve sonuçlar beklenmeye başlandı.Genel Klasman, Kategori E, Kategori F, Kategori G, Kategorisi I, Kadınlar Kategorisi, Engelsiz Hayaller Kategorisi, En Genç Co-Pilot, En Eski Otomobil ve En Küçük Otomobil Ödülleri sahiplerini buldu. Ayrıca tüm katılımcılara katılım ödülü ve madalya da verildi.Yemekler yenildi, sonuçlar çıktı ve ödül töreni ile XI. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Rallisi sona erdi.Haftaya 1Eylül 2012 tarihinde yapılan Samanyolu Klasik Otomobil Rallisi.