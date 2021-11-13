Toyota RAV4'e maceracı versiyon

Toyota, RAV4 model gamını Adventure adında yeni bir versiyonla genişletiyor





Toyota, RAV4'ün ADVENTURE adındaki maceracı versiyonunu 2022 yılının ilk çeyreğinde Avrupa pazarına sunacak. Renk kombinasyonuyla Toyota’nın klasik FJ40 Land Cruiser modeline gönderme yapan RAV4 ADVENTURE'ın tavanı, ön sütunları ve arka spoyleri "Dinamik Gri", gövdesi ise "Urban Haki" renginde sunuluyor.

RAV4 ADVENTURE maceracı kimliğini dikkat çekici ön tasarımıyla ortaya koyuyor. Tamamen siyah ön panjur görsel etkiyi artırırken, Toyota logosu da daha aşağıya alınarak panjurun ortasından geçen çift çizgi üzerine konumlandırılmış. Aracın etkileyici duruşu ve SUV tarzı, ön sis farlarındaki yeni siyah çerçeveler ve parlak gümüş rengi tampon altı kaplamayla birlikte daha da güçlendirilmiş. Bu etki, daha geniş çamurluklar ve 19 inçlik yeni mat gri jantlarla artırılırken, arka tarafta da aracın genel tasarımına uygun şekilde gümüş rengi tampon altı kaplamasına yer verilmiş. RAV4 ADVENTURE projektör tipi LED farlar ve LED ön sis farları gibi güncellemeleri de içeriyor. ADVENTURE'ın kabininde ise pürüzsüz, siyah sentetik deriyi, kapitone sırt ve minder bölümleriyle birlikte kontrast oluşturan turuncu dikişlerle birleştiren koltuklar yer alıyor.

RAV4 ADVENTURE, gücünü Toyota’nın dördüncü nesil hibrit teknolojisinden alıyor. Standart olarak akıllı dört çeker sistemi ile donatılan araçta arka aksta ek olarak kompakt bir elektrik motoru yer alıyor. Verimli ve aynı zamanda güçlü olan bu hibrit ünite, elektrikli motorlar ile en yüksek termal verimliliğe sahip motorlardan biri olan 2.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru kombine ediyor. RAV4 ADVENTURE toplamda 222 bg güç üretiyor ve AWD-i sistemiyle 1.650 kg’ye kadar frenli römork çekme imkanı sağlıyor.

