Skoda’nın, yeni konsept otomobili Vision 7S





Skoda, Volkswagen Grubu'nun diğer üyeleri gibi elektrikli otomobillere önem veren şirketler arasında yer alıyor. Özellikle son yıllarda attığı adımlarla şirket, kendini yavaş yavaş elektrikli geleceğe hazırlıyor. Bu kapsamda şirket, Salı günü düzenlediği etkinlikte birlikte yeni konsept otomobili Skoda Vision 7S'i tanıttı.

Skoda Vision 7S, şirketin yeni tasarım dilini bizlerin karşısına çıkarıyor. 2026 yılına kadar tanıtılması beklenen 3 tane elektrikli otomobilin en büyüğü olan araç, 7 kişilik yapısıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Özelikle tasarımsal olarak oldukça şık gözüken araç, ön tarafta şu anda piyasada gördüğümüz Skoda modellerinden oldukça fazla izler taşıyor. Arka tarafta ise yeni bir tasarım diliyle sportiflik oldukça artırılmış.

İç mekanda ise sunduğu 14,6 inçlik yeni nesil bilgi eğlence sistemi sayesinde Vision 7S, bir ailenin tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor. Yapılan açıklamalara göre Enyaq IV ve Volkswagen ID.4 gibi bu araç ta grubun MEB platformu üzerinde inşa edildi. Bu sayede 89 kWh'lik bir bataryaya sahip olan Skoda Vision 7S, 600 km'den fazla menzil sunabiliyor.

Tanıtım sırasında Skoda'nın CEO'su Klaus Zellmer da açıklamalarda bulundu. Zellmer, açıklamasında beş yıl içerisinde şirketin elektrikli otomobillere 5.6 milyar dolar ve dijitalleşmeye 700 milyon dolar yatırım yapacağını da belirtti. Ayrıca 2026 yılına kadar piyasaya sürülecek araçlardan birinin kompakt crossover diğerinin ise küçük bir otomobil olacağı da açıklandı.

