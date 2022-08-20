Singer Porsche 911 Cabriolet’i Turbo Study





Singer Porsche 911 Turbo Study 964 Cabriolet Versiyonu ile birlikte ilk üstü açık otomobilini tanıtmış oldu



Klasik Porsche 911’leri modern bir şekilde yorumlamak: İşte 2009’dan beri Amerikalı Singer şirketinin yaptığı bu. Monterey Otomobil Haftası nedeniyle Amerikan Singer şirketi ilk üstü açık otomobilini, yani geçmişin retro tasarımı ve günümüzün modern teknolojilerini 946 nesli 911 Cabriolet ile tanıttı. İşte karşınızda Turbo Study.

GEÇMİŞ BUGÜNLE BULUŞUYOR

Singer tarafından üretilen tüm modeller gibi, Turbo Study’de her ayrıntısıyla özelleştirebilir. Fotoğraflarda görülen model ‘Cadiz Kırmızı’ renginde ve karbon fiber bazı detaylara sahip. Şirketin söylediğine göre kullanılan yeni malzemeler araca hafiflik kattı ve bu da sürüş deneyimine epey olumlu bir etki sağladı. Estetik olarak bakarsak Turbo Study, geçmişin retro izlerini hala taşıyor ve arkadaki ikonik ‘kanatçık’ otomobile daha fazla aerodinamik avantaj ve motora daha fazla hava iletmek için yeniden tasarlandı.

İç mekanda ise ahşap ve deri döşemelerin yanı sıra Tartan kumaşlı koltuklar bulunuyor. Koltukların da elektrikli olduğunu belirtelim. Akıllı telefonunuz için kablosuz şarj istasyonu ve klima da iç mekanda bulunan özelliklerden.

Bu arada Turbo Study’nin kaputunun altında 3.8 litrelik bir motor bulunuyor ve müşterinin isteğine bağlı olarak bu motor 450 ila 510 beygir arasında güç üretebiliyor. Çekişin tamamı arka tekerlerde ve çekişe arka tekerlere 6 ileri manuel şanzıman iletiyor. Peki tüm bu çalışmaların maliyeti nedir?

Singer ise fiyatla ilgili bir bilgi vermiyor ancak aracın her noktasının özelleştirebileceğini sıkça vurguluyor. Eğer isterseniz 911 Turbo Study’i Monterey Otomobil Haftasında sıkça görebilirsiniz.

